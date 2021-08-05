Oyuncu Emre Kınay’dan Habertürk yazarı Kübra Par’a yanıt: 'Oturduğunuz yerden hedef göstermek yerine...'

05 Ağustos 2021 Perşembe, 13:57

Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay, Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımla, yangınlara ve hükümetin yetersizliğine isyan etmişti. Kınay, paylaşımında "Eğer uçak alacak paran yoksa kirasını ödeyecek paran vardır. İtalya'dan, İspanya'dan istersin Yunanistan'ın verdiği yardım ağrına gidiyorsa senin, gidersin İtalya'dan, İspanya'dan alırsın uçağı, 'kirası ne kadar kardeşim' dersin, tamam mı? Verirsin bu ülkenin ciğerini korursun. TOKİ bugün örnek model ev tasarlamış köy evi diye. Hiç mi utanmıyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

Kınay'ın açıklamalarının etkisi sürerken, ünlü oyuncudan iki yeni video daha gelmişti. Kınay, yeni paylaşımlarında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptığını söylemiş ve aralarında geçen diyalogu anlatmıştı.

'SANATÇI KILIKLI TROLL' DEMİŞTİ

Habertürk yazarı ve sunucusu Kübra Par ise, köşesinde oyuncu Emre Kınay'ın açıklamalarını sert sözlerle eleştirmiş; Kınay için "Eline bir kova su alıp dökmemiş, oturduğu yerden ahkâm kesiyor. Sonra ne oluyor dersiniz? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu videodan haberdar olup Kınay'ı arıyor. Sonraki gün bir video daha çekiyor sanatçı kılıklı trolümüz. Bu sefer tonu bam başka... Dünkü kaplan gitmiş yerine bir kedicik gelmiş" ifadelerini kullanmıştı.

KINAY'DAN KISA YANIT

Oyuncu Emre Kınay, son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımla, Kübra Par'a yanıt verdi.

Yangın yardımları konusunda iletişimde olduğu biriyle konuşmasını yayımlayan ünlü oyuncu, Kübra Par'ı da etiketleyerek yaptığı paylaşımında, "Sizi de yanlarında görmek isterler. Oturduğunuz yerden yalan yanlış hedef göstermek yerine, fiziken bir şey yaparsınız belki" sözlerini kullandı.