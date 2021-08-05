Oyuncu Emre Kınay’dan Habertürk yazarı Kübra Par’a yanıt: 'Oturduğunuz yerden hedef göstermek yerine...'
Sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili görüşlerini paylaşan ve hükümetin yetersizliğini eleştiren; daha sonraki paylaşımında ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile aralarında geçen diyalogu anlatan oyuncu Emre Kınay'a, Habertürk yazarı Kübra Par sert sözlerle yüklenmişti. Kınay'dan, kendisine yönelik 'Sanatçı kılıklı troll' ifadelerini kullanan Par'a kısa bir yanıt geldi.
Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay, Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımla, yangınlara ve hükümetin yetersizliğine isyan etmişti. Kınay, paylaşımında "Eğer uçak alacak paran yoksa kirasını ödeyecek paran vardır. İtalya'dan, İspanya'dan istersin Yunanistan'ın verdiği yardım ağrına gidiyorsa senin, gidersin İtalya'dan, İspanya'dan alırsın uçağı, 'kirası ne kadar kardeşim' dersin, tamam mı? Verirsin bu ülkenin ciğerini korursun. TOKİ bugün örnek model ev tasarlamış köy evi diye. Hiç mi utanmıyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.
Kınay'ın açıklamalarının etkisi sürerken, ünlü oyuncudan iki yeni video daha gelmişti. Kınay, yeni paylaşımlarında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptığını söylemiş ve aralarında geçen diyalogu anlatmıştı.
'SANATÇI KILIKLI TROLL' DEMİŞTİ
Habertürk yazarı ve sunucusu Kübra Par ise, köşesinde oyuncu Emre Kınay'ın açıklamalarını sert sözlerle eleştirmiş; Kınay için "Eline bir kova su alıp dökmemiş, oturduğu yerden ahkâm kesiyor. Sonra ne oluyor dersiniz? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu videodan haberdar olup Kınay'ı arıyor. Sonraki gün bir video daha çekiyor sanatçı kılıklı trolümüz. Bu sefer tonu bam başka... Dünkü kaplan gitmiş yerine bir kedicik gelmiş" ifadelerini kullanmıştı.
KINAY'DAN KISA YANIT
Oyuncu Emre Kınay, son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımla, Kübra Par'a yanıt verdi.
Yangın yardımları konusunda iletişimde olduğu biriyle konuşmasını yayımlayan ünlü oyuncu, Kübra Par'ı da etiketleyerek yaptığı paylaşımında, "Sizi de yanlarında görmek isterler. Oturduğunuz yerden yalan yanlış hedef göstermek yerine, fiziken bir şey yaparsınız belki" sözlerini kullandı.
Video Haberler
- Evini Hint keneviri yetiştirmek için seraya çevirmiş
- Kars-Göle yoluna kurtlar indi
- Kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
- Ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu
- Erdoğan'dan Engin Altay'a canlı yayında hakaret
- Arkadaşlarıyla konuşurken boşluğa düştü
- Bağcılar'da ortalık savaş alanına döndü
- Muğla’da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı
- Akşener'den Erdoğan'a 'canlılar' tepkisi
- 65 yıllık birikimini 1 dakikada çaldılar
En Çok Okunan Haberler
- Saray duruma el mi attı?
- Zengin Türkler yurtdışına kaçıyor
- İmar planları iptal edildi
- İşte gitmesine 'kesin' gözüyle bakılan bakanlar!
- Bakanlıktan 'Bu orman yanacak' açıklaması
- İsmail Saymaz’ın yeni adresi belli oldu
- Habertürk yazarı Kübra Par'dan, Emre Kınay'a sert sözler
- Erdoğan yangının sorumluluğunu CHP'li belediyelere yıktı
- İşte Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar!
- Konya’daki katliamla ilgili yeni gelişme