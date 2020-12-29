Oyuncu Görkem Yeltan'ın hırsız isyanı
Oyuncu Görkem Yeltan, evine giren hırsıza "Biz virüsten bu kadar korkuyorken ne halt etmeye biz evdeyken ve sokağa çıkma yasağında burnumuzun dibinde dolandınız?" diyerek seslendi.
Fotoğraf: Instagram (@gorkemyeltan)
Twitter hesabından paylaşım yapan oyuncu Görkem Yeltan, sokağa çıkma kısıtlamasında evine hırsız girdiğini duyurdu.
Yaptığı paylaşımla evine giren hırsıza seslenen Yeltan, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili hırsız, bilgisayarım eski, son dosyalarımın yedeği olmadığından önemli. Diğer çaldıkların da bizim için önemli de… Biz en yakınlarımızla görüşmüyor, virüsten bu kadar korkuyorken ne halt etmeye biz evdeyken ve sokağa çıkma yasağında burnumuzun dibinde dolandınız?"
Sevgili Hırsız— Görkem Yeltan (@gorkemyeltan) December 28, 2020
Bilgisayarım eski, son dosyalarımın yedeği olmadığından önemli. Diğer çaldıkların da bizim için önemli de... Biz en yakınlarımızla görüşmüyor, virüsten bu kadar korkuyorken ne halt etmeye biz evdeyken ve sokağa çıkma yasağında burnumuzun dibinde dolandınız?
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