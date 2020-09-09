Oyuncu Halil Kumova 'Zalo' filminin çekimleri esnasında yaşamını yitirdi
Türk sinemasının emektar oyuncularından Halil Kumova, Malatya’da çekimleri devam eden ‘Zalo’ isimli sinema filminin setinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çekimleri devam eden ‘Zalo’ adlı sinema filminde rol alan 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova, setteyken aniden rahatsızlandı. Set görevlileri tarafından hemen Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kumova’nın kalbi durunca müdahale edildi.
Kalbi tekrar çalıştırılan usta oyuncu yoğun bakıma alındı ancak burada da tekrar kalbi durunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk tetkiklerde zatürreye bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenen Kumova’dan, Kovid-19 testi için örnek alındığı da öğrenildi.
23 Mart 1956’da Bursa’da doğan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul’a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynayan Kumova, şimdiye kadar 100’e yakın film ve dizide rol aldı.
SON FİLMİ ‘ZALO’
Kumova son olarak Necati Aslan'ın senaristi ve yönetmeni olduğu 'Zalo' adlı sinema filminin de rol aldı. Çekimlerine Malatya’nın Yeşilyurt ve Arapgir ilçelerinde başlanılan sinema filminde başrollerini Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Aslan, Belma Memati, Aslı Balcı, Ersel Sibil, Sanem Seyhan gibi ünlü isimler paylaşıyor. 1933'te dönemin Malatya Valisinin 3 kişi tarafından soyulmasını konu alan filmin çekimlerine ise Kumova’nın ölümü nedeniyle bir süre ara verildi.
En Çok Okunan Haberler
- Kuru öksürük şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Demirtaş'tan, Akşener'in kahvaltı cevabına yanıt!
- Bahçeli AKP'yi karıştırmak için bunu yaptı
- Kızılay'dan, bağış kurban eti görüntülerine açıklama
- NATO Konseyi, Türkiye gündemiyle toplanıyor
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
- Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- Çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
- Altaylı'dan kendisini yalanlayan Erbaş'a yanıt!
Video Haberler
- Ordu'yu sel vurdu, araçlar suda yüzdü
- İskelenin halatı koptu, işçiler son anda ölümden döndü
- Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen genç tepki topladı
- Uyarıları dinlemediler! Tepki çeken görüntüler
- CHP'li Engin Özkoç'tan Erol Mütercimler'e çok sert tepki
- CHP'li isim açtı ağzını yumdu gözünü: Şov peşindeler!
- Tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı
- Gürgen Öz: Tutuyor bırakmıyor, ekonomi iyi!
- Gelibolu'da ormanlık alanda yangın
- Öğretim görevlisi kütüphanenin girişinde ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
- Kuru öksürük şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Demirtaş'tan, Akşener'in kahvaltı cevabına yanıt!
- Bahçeli AKP'yi karıştırmak için bunu yaptı
- Kızılay'dan, bağış kurban eti görüntülerine açıklama
- NATO Konseyi, Türkiye gündemiyle toplanıyor
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
- Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- Çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
- Altaylı'dan kendisini yalanlayan Erbaş'a yanıt!