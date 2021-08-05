Oyuncu Hülya Duyar beynindeki tümörden kurtuldu: Ameliyat 8 saat sürdü
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Sultan karakterini canlandıran oyuncu Hülya Duyar, üst üste iki kez baygınlık geçirmiş ve ardından beyninde tümor olduğu tespit edilmişti. Beynindeki tümör alınan Duyar'ın ameliyatı başarılı geçti.
Ünlü oyuncu Hülya Duymaz, komedyen Cem Yılmaz'la reklam filmi çekimleri sırasında fenalık geçirmiş, ardından bir kez de tatilde bayılmıştı.
Kaldırıldığı hastanede yapılan ilk muayenesinin ardından beyninde tümör tespit edilen sanatçı, bugün ameliayata alındı. 8 saat süren ameliyatla beynindeki tümör alınan Duyar'ın ameliyatı başarılı geçti. Duyar'ın sağlık durumu, oyuncunun sosyal medya hesabından paylaşıldı.
1 GECE YOĞUN BAKIMDA KALACAK
Yoğun bakımda müşaade altında tutulan Duyar 1 gece yoğun bakımda kalacak. Tümörün iyi huylu olup olmadığı ise patoloji raporunda belli olacak.
"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK ABLAM"
Diğer yandan Duyar ile ameliyattan önce canlı bağlantı gerçekleştiren oyuncu Bahtiyar Memilli, Hülya Duyar'ın moralinin iyi olduğunu belirterek, "Her şey çok güzel olacak ablam. Seni çok seviyorum" ifadesini kullandı.
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