Oyuncu Müjde Ar hakkında "hakaret" iddiasıyla yapılan soruşturmaya takipsizlik

27 Ocak 2021 Çarşamba, 14:31

Sinema oyuncusu Müjde Ar ile Günay Restaurant'ın sahipleri arasında geçen yaz gürültü kirliliği ve hakaret yüzünden karşılıklı olarak davalar açılmıştı.

Bodrum Gündoğan’da evi bulunan Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a açık mektup yazmıştı. Sanatçı, BVS Bosphorus Resort Hotel’de hizmet veren Günay Restaurant’ın yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle şahsı ve komşularının rahatsız olduğunu dile getirmiş ve “Yasaların tarafınıza emrettiği görevleri yerine getirmez ve mevcut hukuksuzluğun devam etmesine göz yumarsanız, ilgili işletmeye usulsüz bir biçimde canlı müzik ruhsatı verirseniz çevre sakinleri olarak, sadece adı geçen kanunsuz işletmenin karşısında olmayacağız, hukuk yoluyla sizin ve belediyenizin de karşısında olacağız” diyerek yetkilileri göreve davet etmişti.

Müjde Ar'ın yazılı basın açıklamasının ardından Bodrum Kızılburun Mevkii'inde yer alan BVS Bosphorus Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş'nin vekili, sanatçı Müjde Ar'ın Otel ve Bodrum Belediyesi hakkında asılsız ithamlar ve hakaretler içeren şikayetlerde bulunmak suretiyle ticari itibarını zedelediği gerekçesiyle dava açarak, sanatçının yalan söyleyerek iftira attığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Bu konuda Bodrum Cumhuriyet Savcılığından karar çıktı.

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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı inceleyerek kovuşturmanın gerek olmadığına karar verdi.

Karar metninde; Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca tanzim edilen farklı tarihlerde ki tutanaklarda müzik yayınlarının, 28.06.2020 tarihinde 00.25 de, 12.08.2020 tarihinde de 00.25'de sona erdiği bilgilerine yer verilerek, "Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.

Sanatçı Müjde Ar'ın BVS Bosphorus Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş ve Bodrum Belediyesi aleyhine açtığı dava ise devam ediyor.