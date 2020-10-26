Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel kardeşlerin babaları yaşamını yitirdi

Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in babası Mehmet Fevzi Hünel yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2020 Pazartesi, 12:26
Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel kardeşlerin babaları yaşamını yitirdi
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Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel kardeşler, geçtiğimiz hafta babaları  Mehmet Fevzi Hünel'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Tedavi altına alınan Mehmet Fevzi Hünel yaşamını yitirdi. Aslı Hünel acı haberi sosyal medya hesabından, "Canım, biricik babamızı kaybettik" notuyla duyurdu.


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