Oyuncu Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni belli oldu
Küçükçekmece'de yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu'nun, Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi raporunda beyin kanaması sonucu öldüğü ortaya çıktı.
Üniversite okumak ve oyunculuk eğitimi almak için 2013 yılında memleketi Hatay'dan İstanbul'a gelerek başladığı Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Şükriye Bulgurcu, geçen cuma günü Küçükçekmece'deki evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.
ADLİ TIP: BEYİN KANAMASI
Şüpheli ölümü üzerine, Şükriye Bulgurcu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan incelemede Bulgurcu'nun beyninde pıhtı oluştuğu belirlenirken, ön otopsi raporuna göre ölüm sebebinin beyin kanaması olduğu kaydedildi.
Bulgurcu'nun cenazesi, otopsinin ardından memleketi Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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