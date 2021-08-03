Oyuncu Tolga Güleç'ten Can Yaman'a tepki: 'Bir katkın olsun şu dünyaya'
Türkiye, 28 Temmuz'dan bu yana orman yangınlarıyla boğuşuyor. Peş peşe gelen yangın haberleri sürerken; oyuncu Tolga Güleç, sosyal medyada tatil fotoğraflarını yayımlayan Can Yaman'a tepki gösterdi. Güleç, Yaman'a ithafen "Bir katkın olsun şu dünyaya" ifadelerini kullandı.
İtalyan dizisi ‘Sandokan’ın başrolünde oynayan ve Türkiye ziyaretinin ardından İtalya’ya dönen Can Yaman, tatile devam ediyor.
31 yaşındaki oyuncu, önceki gün konakladığı otelden ve çıktığı gemi turundan kareleri Instagram hesabından paylaştı. Türkiye'de 28 Temmuz'dan bu yana halkın orman yangınlarıyla mücadelesi sürerken; Can Yaman’ın denize karşı jakuzi keyfi yaptığı ve kaslı vücudunu sergilediği pozları sosyal medyayı ikiye böldü.
“EN YAKIŞIKLI SENSİN VASIFSIZ KARDEŞİM”
Can Yaman’ı eleştirenler arasında oyuncu Tolga Güleç de vardı. Güleç sosyal medya hesabından isim vermeden Can Yaman’a tepki gösterdi.
Güleç’in paylaşımı şu şekilde:
“Milyon takipçi yapmış vasıfsız kardeşim, sana diyorum yahu kime olacak! Herkesin içinde isim vermeyeyim şimdi, sonra salarsın üstüme 12-13 yaşındaki fanlarını. Bir katkın olsun şu dünyaya! Kardeş durmadan Instagram’da üstü çıplak fotoğraflarını paylaşıp like/etkileşim kasacağına, yapsana iki paylaşım, ihtiyaç listesi paylaş en azından. Paylaş bir şey paylaş tamam en yakışıklı sensin en iyi vücut sende tamam ne olur?”
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