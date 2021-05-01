Oyuncu Tuba Ünsal hastalığını açıkladı: Öldürmüyor, süründürüyor

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:27

Nişantaşı'ndaki bir kitapçıya gelen ve çocukları için 26 tane kitap alan oyuncu Tuba Ünsal, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. Geçtiğimiz hafta rahatsızlığı için Avusturya'daki bir detoks merkezine gitmek isteyen ancak uçağı kaçıran oyuncu, bilinmeyen rahatsızlığından bahsetti.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR

Meslektaşı Neslihan Atagül gibi kendisinin de 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastası olduğunu ve merkeze gitmeyi planladığını ancak uçağı kaçırdığını söyleyen Ünsal, "Sağlık merkezine gidiyordum, rahatsızlığım var onunla ilgili, gidemedim 'Bunda da hayır vardır' dedim. Bir hafta içinde ya uçak kaçırdım, ya korona çıktı alacağım merkezde ya pasaportum gelmedi. Benim geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığım var, belli dönemlerde diyet ve sağlıklı beslenmem gerekiyor. Öldürmüyor ama süründürüyor" dedi.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün de aynı hastalıkla mücadele ettiği biliniyor. Hatta Atagül, durumunun ağırlaşması sonucu başrol oynadığı Sefirin Kızı dizisinden ayrılmıştı.