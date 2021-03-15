Oyuncu Yeşim Özsoy gençlerle buluşuyor
İstanbul Modern’in Genç Salı Programı çevrimiçinde devam ediyor.
“Genç Salı” Çevrimiçi Eğitim Programı yarın saat 16.00- 17.00 saatler arasında tiyatro yönetmeni, oyuncu, oyun yazarı ve eğitmen Yeşim Özsoy’u ağırlıyor. Türkiye’de çağdaş tiyatroya odaklanan söyleşi, Özsoy’un yakın dönemde katıldığı yurtiçi ve yurtdışındaki festivaller ve Yeni Metin Tiyatro projesindeki deneyimlerini paylaşmasıyla başlıyor. Sanatsal bakış açısını aktarırken, gerçekleştirdiği üretimlerin gelişim süreçleri ve yöntemleri hakkında gençlere profesyonel katkı sağlayabilecek bilgiler sunuyor.
Video Haberler
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
- Yol verme kavgasında minibüs şoförünü dövüp bıçakladılar
En Çok Okunan Haberler
- Feyzioğlu'ndan Ben hazırım mesajı
- Üniversite, öğrencileri okuldan uzaklaştırdı
- Güldür Güldür imamların hedefinde
- Zengin'i üzecek 'Boynukalın' tepkisi
- İstanbul'un en kalabalık mahallesi: 3 ili geride bıraktı
- Kaymakamdan denetimde hakaretler
- Çok konuşulacak 'Fahrettin Koca' iddiası
- Savcı gibi soru sordu
- Köpeğe istismar iddiası: Darbedildi
- Banyoda ölü bulunmuşlardı! Sebebi belli oldu