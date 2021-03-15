Oyuncu Yeşim Özsoy gençlerle buluşuyor

İstanbul Modern’in Genç Salı Programı çevrimiçinde devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2021 Pazartesi, 05:32
Oyuncu Yeşim Özsoy gençlerle buluşuyor
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“Genç Salı” Çevrimiçi Eğitim Programı yarın saat 16.00- 17.00 saatler arasında tiyatro yönetmeni, oyuncu, oyun yazarı ve eğitmen Yeşim Özsoy’u ağırlıyor. Türkiye’de çağdaş tiyatroya odaklanan söyleşi, Özsoy’un yakın dönemde katıldığı yurtiçi ve yurtdışındaki festivaller ve Yeni Metin Tiyatro projesindeki deneyimlerini paylaşmasıyla başlıyor. Sanatsal bakış açısını aktarırken, gerçekleştirdiği üretimlerin gelişim süreçleri ve yöntemleri hakkında gençlere profesyonel katkı sağlayabilecek bilgiler sunuyor.


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