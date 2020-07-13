Ozan Güven hakkında 13,5 yıla kadar hapis istemi

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 11:46

Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulamakla suçlanan Ozan güven hakkındaki iddianame tamamlandı. Güven'in hakaret, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

İddianame İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Ozan Güven’in şikayetçi olduğu Deniz Bulutsuz hakkındaki soruşturmada ise Başsavcılık suçun basit yaralama olduğunu belirterek dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderildi.