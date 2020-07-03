Ozan Güven’den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz’un adli tıp raporu ortaya çıktı

03 Temmuz 2020 Cuma, 10:15

Oyuncu Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Güven hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs’, 'Hürriyetten yoksun bırakma' ve 'Hakaret' suçlarından şikayetçi olan Bulutsuz, savcıya ifade verdikten sonra İstanbul Adli Tıp Şube Müdürülüğü'nden darp raporu aldı. Adli tıp uzmanı tarafından hazırlanan raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde onlarca çürük ve morluğa rastlandığı kaydedildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Raporda 28 yaşındaki Bulutsuz’un yapılan muayenesinde abajurla yaralanması sonucu çene ucunda 1×0,3 santim iyileşmekte olan yara, kafasının duvara yan şekilde çarpması sonucu sol göz içinde ve çevresinde morarma, sol kol dış alt kısmında 4×5 santim, sağ kol iç kısımda 6 santim morarma bulunduğu, kolların çeşitli yerlerinde morluklar ve cam kesiği, kalça ve uyluk bölgesinde çok sayıda morluk, merdivenden yuvarlanmaya bağlı sol diz kısmında morluklar ve baş parmak altında cam olabileceği ifade edilen yara, Bulutsuz’un beyanıyla gözde hafif puslu görünüm tespiti yer aldı.

KAPSAMLI RAPOR MUAYENEDEN SONRA

Raporda, Bulutsuz’un sol gözde puslu görünüm nedeniyle bir sağlık kuruluşunda muayene olması ve içinde cam olabileceğini belirttiği baş parmak altında yara nedeniyle ortopedi muayenesi yapıldıktan sonra rapor düzenlenmesinin uygun olacağı belirtildi.