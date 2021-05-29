Ozan Kabak: "Herkes Türk futbolunun gücünün farkında"

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:56

Milli Takım'ın genç yıldızı, EURO 2020 hedeflerine ve futbol kariyerine dair önemli açıklamalar yaptı.

21 yaşındaki başarılı futbolcunun TRT Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"İNGİLTERE'DE OYNAMAK BAŞKA BİR SEVİYE"

İngiltere'ye transfer olmasının futbol hayatının büyük önem taşıdığının altını çizen Ozan Kabak,“Her zaman hayallerim yüksekti ama bu kadar kısa sürede buralara gelmeyi zor görüyordum. Doğru tercihler, doğru planlama ve çok çalışarak buralara geldik. Türkiye Ligi, Almanya Ligi, İngiltere ve Avrupa Şampiyonası… Çok gururlu ve çok heyecanlıyım. Almanya Ligi’nde 2 sene oynadım, Galatasaray’da Şampiyonlar Ligi oynadım ama İngiltere başka bir seviye. 5 ay bile olsa orada oynamak bana çok şey kattı. Çok iyi takımlara, çok iyi santrforlara karşı oynadım. Klopp gibi bir hocayla çalıştım, Salah ve Mane ile antrenman yaptım. Benim için 5 ay çok iyi geçti, sanıyorum daha iyisi olamazdı.” dedi.

"LIVERPOOL'DAKİ TAKIM ARKADAŞLARIM TÜRKİYE'NİN ŞANSLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

Liverpool’da takım arkadaşları ile Avrupa Şampiyonası’nı hakkında sık sık fikir paylaşımında bulunduklarını söyleyen Ozan Kabak, “Liverpool'da şampiyona muhabbetini çok yaptık. Benim orada Wijnaldum ve Thiago yakın arkadaşlarım. Wijnaldum ile Hollanda maçını konuştuk. Bize "Şanslısınız" dedi. Ben de "Şans değil, bizim taktiğimiz o" dedim." ifadelerini kullandı.

"11 TEMMUZ ÖNCESİ FİNALİ DÜŞÜNEREK UYUMAK İSTİYORUM"

EURO 2020'de şampiyon olmak istediğini söyleyen genç futbolcu, "11 Temmuz öncesi finali düşünerek uyumak istiyorum. Kim istemez ki şampiyonluğu. Herkes aynı cevabı verir bence.” sözlerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE MANCHESTER CİTY BİR ADIM ÖNDE"

Ozan Kabak, "Premier Lig'de hiçbir maç belli olmuyor. Şampiyonlar Ligi finali de hiç belli olmaz. Manchester City çok başka seviyede bence. Tuchel geldikten sonra Chelsea de çıkış yaptı. Ancak bence Manchester City bir adım önde. " ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKI BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI"

Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür eden Kabak,“Türk halkına, milletine çok teşekkür ediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. İnanıyorum ki bu yolda bizi desteklemeye devam edecekler. Biz de onları gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız.” ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.