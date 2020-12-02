Ozan Kabak PSG yolcusu

02 Aralık 2020 Çarşamba, 10:20

Savunma oyuncuları Virgil van Dijk ile Joe Gomez'i sakatlıktan dolayı kaybeden Liverpool, 20 yaşındaki milli futbolcuyu listesine almıştı. İngiliz ekibi ile Schalke 04 yetkilileri Ozan Kabak'ın transferi için bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

PSG, OZAN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Ozan Kabak için bu kez Paris Saint Germain harekete geçtiği iddia edildi. Teknik Direktör Thomas Tuchel, Brezilyalı yıldız Thiago Silva'nın ayrılışıyla defansın ortasında oynayacak bir oyuncu istedi.

Sportif Direktör Leanordo, Presnel Kimpembe ile birlikte Paris savunmasının yeni kaptanı olabilecek bir karakter oyuncu için Chelsea'den Antonio Rüdiger ile görüşme yaptı. Ancak trasfer Chelsea'nin çok para istemesiyle gerçekleşmedi.

Kış transfer döneminde Leanordo, Real Madrid'den Sergio Ramos ve Bayern Münih'ten David Alaba'nın durumunu yakından takip ediyor. Özellikle Bayern Münih ile sözleşmesini uzatmayacağını açıklayan Avusturyalı Alaba PSG'nin yakın takibinde bulunuyor.PSG'nin bu tecrübeli defans oyuncusu hedefinin yanı sıra takıma genç oyuncular katmak istediği de biliniyor. Calciomercato'da yer alan habere göre öne çıkan isimlerden biri Schalke 04'ün 20 yaşındaki oyuncusu Ozan Kabak. Habere göre mali durumundan dolayı Schalke'nin Sporti Direktörü Jochen Schneider'i oyuncuyu bırakmaya ikna etmek zor olacak. Bunun için PSG'nin 45 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerekiyor.

45 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR MADDESİ

Önümüzdeki yıl Ozan Kabak'ın sözleşmesindeki 45 milyon Euro'ya serbest kalabilir maddesi aktif hale gelecek. Alman takımının bu yüzden en az 45 milyon Euro isteyeceği belirtiliyor. Bu arada Ozan Kabak transferini Galatasaray da yakından takip ediyor.

GALATASARAY'A YETİŞTİRME BEDELİ

Schalke, Ozan Kabak'ı 45 milyon Euro'ya satarsa, sarı-kırmızılı kulüp yüzde 5 yetiştirme bedeli olarak 2 milyon 250 bin Euro'yu kasasına koyacak.