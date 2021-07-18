Galatasaray'ın gol kralı Tarık Hodzic'ten Radamel Falcao yorumu

18 Temmuz 2021 Pazar, 15:06

Sarı-kırmızılı formayla Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu kazanan ve Türkiye'de yabancı olarak gol kralı olan ilk oyuncu Tarık Hodzic, Ajansspor'a önemli açıklamalar yaptı.

Hodzic, ilk profesyonel kariyerine nerede başladığı sorusuna, "Biliyorsun eski Yugoslavya futbolcu fabrikası gibiydi. Rekabet çoktu. 1970 yılında Zeljeznicar Sarajevo, tecrübe kazanmam için beni ikinci lig takımlarından Famos Hrasnica'ya kiraladı. Orada 28 gol atınca yıldızım parladı. 1979'da Belçika'nın RFC Liege takımı beni denemeye çağırdı. Hazırlık maçında 3 gol atınca beni transfer ettiler." açıklamasını yaptı.

"KONSOLOSLUK ARACILIĞIYLA TRANSFER OLDUM"

Galatasaray'a transfer olurken teklifin konsolosluktan geldiğini belirten Hodzic, "1981 yılıydı. Liege ile olan sözleşmemin son senesinde menisküs ameliyatı olmuştum. Belçikalılar uzun süre sahalara dönmeyeceğimi sanmıştı. O yüzden başka bir golcü almışlardı. Ben çabuk iyileştim ve takıma döndüm. Fakat benim yerime yeni transferi oynatacaklarını söylediler. Ben de aldığım parayı onlara iade ettim. O günlerde Belçika'nın Türk konsolosu evimi telefonla arayarak 'Galatasaray'da oynar mısın?' diye sordu. Ben de kabul ettim." dedi.

"BİR TANE İMPARATOR VAR, O DA FATİH TERİM"

Fatih Terim ve Mustafa Denizli gibi isimlerle takım arkadaşlığı yapan Hodzic, Terim'in takımın lideri olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fatih Terim bir tane. Bir tane imparator var. O da Fatih Terim. Ondan daha iyi başarı kazanan teknik adam var mı? Kazandığı kupalar ortada. Türkiye ondan daha iyi hoca göremez. Euro 2020 finallerinde Türk Milli Takımı'nın başında olsaydı farklı olurdu. Türkiye böyle kötü oynayamazdı. Fatih Terim, takımı ateşlerdi. Belki de sahanın içine girip futbolcuları haşlardı. Onları ayağa kaldırırdı."

"FALCAO, ALDIĞI PARALARI İADE ETMELİ"

Şimdiki forvetlerin beceriksiz olduğunu belirten Hodzic, sarı-kırmızılı oyuncu Falcao için de, "Falcao mu? O hâlâ Galatasaray'da mı oynuyor? Yazık... Çok büyük hata. Sanırım milyon dolarlar serveti olan sakat bir oyuncuyu transfer ettiler. Falcao'nun yerinde olsam Galatasaray'a faydalı olamadığım için utanırdım. Penaltının dışında doğru dürüst golü yok. Evinden maçları takip ediyor. İsmine yakışmıyor. 'Ben Galatasaray'a sakat geldim' diyerek aldığı paraları iade etmeli. Galatasaray, bu ekonomik krizde Falcao'nun parasını nasıl ödeyecek?" açıklamasını yaptı.