Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oluyor; yine İngiltere!
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Ozan için Premier Lig ekibi Norwich City devreye girdi.
Milli stoper Ozan Kabak'ın geleceği uzun süredir merak konusu. Kiralık olarak oynadığı Liverpool'dan Schalke'ye dönmesinin ardından genç oyuncunun yeni takımını konuşulmaya başlmadı. Yine İngilizler ön planda. Bir ara Galatasaray da eski yıldızı için nabız yoklamıştı.
En son çıkan haberlerde Rennes, Nice, Bayer Leverkusen, Newcastle United ve Torino takımları, Ozan Kabak ile ilgileniyordu. Hatta Torino, Schalke'ye teklifini iletmişti ancak Alman ekibi teklifi reddetmişti.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Premier Lig ekibi Norwich City devreye girdi. Norwich'in Schalke'ye Ozan Kabak için teklifini ilettiği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.
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