Ozan Tufan, A Milli Takım kampına Hollanda'da dahil oldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan, A Milli Takım kampına Hollanda'da dahil oldu
İngiltere Premier Lig'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı'nın kampına katıldı.
İngiltere'nin uyguladığı koronavirüs tedbirleri nedeniyle Türkiye'nin Karadağ ile İstanbul'da oynadığı mücadelede yer alamayan Ozan, oturum izinleriyle ilgili işleri nedeniyle Cebelitarık ile deplasmanda oynanan karşılaşmada da forma giyememişti.
Aday kadroda yer alan Ozan Tufan, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül Salı günü Hollanda ile deplasmanda yapılacak karşılaşma öncesi Amsterdam'da kampa dahil oldu.
Milli takım aday kadrosu Ozan Tufan'ın gelmesiyle tamamlandı.
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