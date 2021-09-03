A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu

03 Eylül 2021 Cuma, 20:57

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş "Grubun ilk yarısının son maçı. Hızlı başladık. İki favori takımdan 6 puan aldık. favori olmaylan iki takıma 4 puan verdik. İki maçı da kazanabilirdik. Yarın da 3 puan ve averaj önemli. Lideriz, her şey elimizde. Yarın kazanıp ondan sonra Hollanda ile daha farklı bir maç oynayacağız. Takımda bazı değişiklikler olacak. Önce kazanmamız ve gol atmamız gerekiyor. İyi günde de kötü günde de bu takım herkesin. Milli Takım'ın tartışılmasını doğru bulurum ama saygısızlık yapılmasını doğru bulmam" ifadelerini kullandı.