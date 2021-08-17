Özbekistan: Eşref Gani ülkemizde değil
Özbekistan'ın resmi ajansı devlet başkanı Eşref Gani'nin de aralarında olduğu üst düzey Afgan yöneticilerin, Özbekistan'da olmadığı duyurdu.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi yayın organı "DUNYO Haber Ajansı", Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Mareşal Raşid Dostum ve eski Belh Valisi Nur Muhammed Atta'nın aralarında bulunduğu üst düzey Afgan yöneticilerin ülkede bulunmadığını yazdı.
DUNYO Haber Ajansı'nda yayımlanan haberde, Gani, Dostum ve Atta’nın da aralarında bulunduğu Afgan üst düzey yöneticilerin Özbekistan’da bulunduğuna dair bazı basın yayın organlarında çeşitli haberlerin yayımlandığı belirtildi.
Resmi bilgilere göre, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Taliban’ın Afganistan’ın kuzey vilayetleri ile başkent Kabil’i ele geçirmesinin ardından bazı basın yayın organlarında Gani, Dostum ve Atta’nın Özbekistan’da bulunduğuna dair çeşitli haberler yayımlanmış, Özbek makamları da bununla ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmamıştı.
Gani'nin Tacikistan'a kaçtığı iddiası da yalanlanmıştı.
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