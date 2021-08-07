Özcan'dan "Kayyum" tartışmasına "Alnını karışlarım" yanıtı

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 10:00

Hakkında, "Görevi kötüye kullanma ve "Nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlatılan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, görevden alınacağına yönelik tartışmalara sert tepki gösterdi.

Kentte bulunan yabancı uyrukluların su ve katı atık bedellerine 10 kata kadar zam yapacağını söylemesi üzerine tartışma konusu olan Özcan, "Ben bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım” dedi.

Açıklamasını Twitter hesabından paylaşan Özcan, “Kardeşim, bana nasıl kayyum atayacaksın sen? Vatansever olduğum için mi kayyum atayacaksın? ‘Darbeci ABD’ dediğim için mi kayyum atayacaksın? Beni kim durduracak? Kim? Onu söylüyorum. Ömrüm boyunca FETÖ’cülere karşı olduğum için mi, FETÖ’cüler bana hakaret ettiği için mi kayyum atayacaksın? PKK’nın ölüm listesine beni aldıkları için mi kayyum atayacaksın? Benim hangi terör örgütüyle ne bugün ne geçmişte kol kola yürümüşlüğüm var" diye konuştu.

Birileri Tanju Özcan’ı durdursun diyip belediyeye darbe çağrısı yapıyorlar..Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım. pic.twitter.com/lRTyc3ra4m — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) August 6, 2021

AKP'LİLERE ÇAY FIRLATMIŞTI

Tanju Özcan Belediye Meclis toplantısının sonunda AKP’li Meclis üyelerinin üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hatırlatarak çay fırlatmıştı