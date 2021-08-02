Ümit Özdağ'dan Tanju Özcan'a destek ziyareti

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:00

"Ayyıldız Hareketi" lideri Ümit Özdağ, bazı belediye hizmetlerinde yabancı uyruklular için 10 kat zamlı tarife uygulanacağı açıklamalarıyla tartışma yaratan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek ziyaretinde bulundu.

Ümit Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ziyaretin fotoğrafını da paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Belediye Başkan Tanju Özcan'ı İsmail Koncuk, Seyıt Yücel ve Burak Mengü beylerle birlikte ziyaret ettik. Ayyıldız Hareketi olarak kendisine sığınmacılar meselesindeki antiemperyalist tutumundan ötürü destek verdik."











