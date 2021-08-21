Özdağ'dan Çorum'da 2 kişinin öldüğü çatışma hakkında imalı mesaj
Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyünde iki aile arasında yaşanan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'dan ise olayla ilgili imalı bir mesaj geldi.
"Alacak-verecek meselesi" yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen iki ailenin fertleri arazilerine yakın bölgede karşılaşıp, tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine yanlarında bulunan av tüfekleriyle ateş açtı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, saçmalara hedef olan Ali K. (40) ve Endercan Ç.’nin (63) hayatını kaybettiği belirlendi. Kavga esnasında yaralanan Hüseyin K. ve Celal Ç. ise ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
'VERİLEN SÖZLERİ DUYDUK'
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda imalı ifadeler yer aldı. "Çorum'da neler olduğunu biliyoruz" diyen Özdağ, "Kimin gece ziyaret ile olayı kapattığını, nelerin söz verdiğini duyduk. Biz konuyu gündeme getirmeyeceğiz. Siz bir daha olmamasını sağlayın. Ve gereken en sert cezayı verin" ifadelerini kullandı.
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