Özdağ’dan ‘PKK ile görüştü’ iddialarına yanıt
İYİ Parti’den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, “PKK ile görüştü” iddialarına sert ifadelerle yanıt verdi. Özdağ, 2011 yılındaki haberlerin FETÖ tarafından servis edildiğini öne sürdü.
Habertürk'te Kübra Par'ın programında Sözcü gazetesi yazarları Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz’ın sorularını cevaplayan Ümit Özdağ, “PKK ile görüştü” iddialarına sert sözlerle yanıt verdi.
2011 yılında Star gazetesinde yayınlanan “PKK ile masaya oturan MHP’li” manşetinin İYİ Parti’de yaşanan tartışma ve ihraç sürecinde yeniden gündeme gelmesine tepki gösteren Özdağ, haberin FETÖ tarafından servis edildiğini aktardı.
Aynı haberin bugün tekrar gündeme getirilmesine kızan Özdağ, devlete hiçbir zaman zararının dokunmayacağını vurguladı.
İşte Özdağ’ın o iddialara dair açıklamaları:
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