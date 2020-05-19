Özdemir Asaf’tan hiç yayımlanmamış Atatürk şiiri

19 Mayıs 2020 Salı, 11:21

Üç aylık edebiyat degisi Virüs, temmuz ayında çıkacak 4. sayısında şair özdemir Asaf’ın daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış 9 şiirini okurlarına sunacak.

Bu şiirlerden biri 19 Mayıs vesilesiyle dergi tarafından bugün çevrimiçi olarak paylaşıldı. Şiir “Atatürk” başlığını taşıyor.



İŞTE O ŞİİR





ATATÜRK

Seni duydum

Geliyor dediler

Durdum bekledim

Seni gördüm





Seni okudum

Anlatılanları dinledim

Bir yönden gelmiştin

Oyunlarımızın içinden geçtin

Bir yöne doğru

Derslerimizin içinden

Biz anladıkça yürüdün

Az gözüktü yaşadığın yıllar az

Koca bir Türkiye için





Ne zaman geliyor dedilerse baktım

Her yüz sana dönüktü

Seni gördüm





Gidiyor dediler

Bir gün

Baktım

Seni gördüm





O gün bugün gidiyorsun

Dönmüş bakmaktayım

Gittikçe sen





Hep adamlarla adamcıklar arasından

Gittikçe büyüyorsun

Adamlar adamcıklar arasından





Seni susuyorlar büyüyorsun

Seni korkuyorlar büyüyorsun

Seni övüyorlar büyüyorsun

Söylüyorlar büyüyorsun

Sen gülerdin gene gülüyorsun

Bir adamdın bir adamsın

Bir insandın bir insansın

Bir başlangıç bir son

İyide kötüde tutulansın





Ben hiç korkmuyorum

Senden senin geleceğinden

Dünyanın her yerinde insan

Büyüğünden küçüğünden

Öldürüyor yaşatıyor sevgiyi

Kimileri seni öldü biliyor

Hiç ses etme ölmesinler korkudan

Bir gün döner dolaşır

Ulaşırlar karşıdan





Atatürk ben

Bin dokuz yüz yirmi üç

Atatürk sen

Bin dokuz yüz yirmi üç

Sen Nisan Ağustos Ekim

Sen Samsun, Erzurum, Sivas

Ben Ankara Yozgat

Derken vatan çiziliveriyor ya

Sen nerden ses etsen

Benden sesine bir ses geliyor ya

O gün bugündür seninle

Sana karşı büyük küçük

Tartışıyoruz

O gün bugün nicedir

Seninle sana karşı

Sana karşı seninle





Sen varken dördümüz sekizidik

Şimdi dördümüz iki

Sanan varsa eksildik

Biliyoruz eksilmedik

İsteyen görecektir

Kimbilir belki dedikleri gibi

Bu ölçüler değişmiştir

Ola ki umanlar var

Eksilip yitmemizi

Ölçerek tartan da var

Dördümüzü, tekimizi





(ÖZDEMİR ASAF / 1973)











