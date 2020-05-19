Özdemir Asaf’tan hiç yayımlanmamış Atatürk şiiri
Virüs Dergisi şair Özdemir Asaf’ın daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış şiirlerini okurla paylaşıyor.
Üç aylık edebiyat degisi Virüs, temmuz ayında çıkacak 4. sayısında şair özdemir Asaf’ın daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış 9 şiirini okurlarına sunacak.
Bu şiirlerden biri 19 Mayıs vesilesiyle dergi tarafından bugün çevrimiçi olarak paylaşıldı. Şiir “Atatürk” başlığını taşıyor.
İŞTE O ŞİİR
ATATÜRK
Seni duydum
Geliyor dediler
Durdum bekledim
Seni gördüm
Seni okudum
Anlatılanları dinledim
Bir yönden gelmiştin
Oyunlarımızın içinden geçtin
Bir yöne doğru
Derslerimizin içinden
Biz anladıkça yürüdün
Az gözüktü yaşadığın yıllar az
Koca bir Türkiye için
Ne zaman geliyor dedilerse baktım
Her yüz sana dönüktü
Seni gördüm
Gidiyor dediler
Bir gün
Baktım
Seni gördüm
O gün bugün gidiyorsun
Dönmüş bakmaktayım
Gittikçe sen
Hep adamlarla adamcıklar arasından
Gittikçe büyüyorsun
Adamlar adamcıklar arasından
Seni susuyorlar büyüyorsun
Seni korkuyorlar büyüyorsun
Seni övüyorlar büyüyorsun
Söylüyorlar büyüyorsun
Sen gülerdin gene gülüyorsun
Bir adamdın bir adamsın
Bir insandın bir insansın
Bir başlangıç bir son
İyide kötüde tutulansın
Ben hiç korkmuyorum
Senden senin geleceğinden
Dünyanın her yerinde insan
Büyüğünden küçüğünden
Öldürüyor yaşatıyor sevgiyi
Kimileri seni öldü biliyor
Hiç ses etme ölmesinler korkudan
Bir gün döner dolaşır
Ulaşırlar karşıdan
Atatürk ben
Bin dokuz yüz yirmi üç
Atatürk sen
Bin dokuz yüz yirmi üç
Sen Nisan Ağustos Ekim
Sen Samsun, Erzurum, Sivas
Ben Ankara Yozgat
Derken vatan çiziliveriyor ya
Sen nerden ses etsen
Benden sesine bir ses geliyor ya
O gün bugündür seninle
Sana karşı büyük küçük
Tartışıyoruz
O gün bugün nicedir
Seninle sana karşı
Sana karşı seninle
Sen varken dördümüz sekizidik
Şimdi dördümüz iki
Sanan varsa eksildik
Biliyoruz eksilmedik
İsteyen görecektir
Kimbilir belki dedikleri gibi
Bu ölçüler değişmiştir
Ola ki umanlar var
Eksilip yitmemizi
Ölçerek tartan da var
Dördümüzü, tekimizi
(ÖZDEMİR ASAF / 1973)
Video Haberler
- Hemen kayda aldılar! 'Şeytan mantası' böyle görüntülendi
- Atatürk'ü gören Resmiye Nine 19 Mayıs'ı kutladı
- Aydınlık yarınların umut kaynağı
- Evinde uyuşturucu bulundu, ağlayarak eşinden af diledi
- Otomobilin lastiğini değiştirirken öldü
- Yarışmaya damga vuran Sabri Sarıoğlu sorusu
- Maltepe'de fırıncılara silahlı saldırı anı kamerada
- Sokak partisi düzenleyen gruba polis baskını
- Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 mayıs töreni
- Başkan Mutlu’dan duygulandıran video