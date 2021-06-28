Sedat Peker, Karaca ve Baykal iddialarını sürdürdü

28 Haziran 2021 Pazartesi, 14:22

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Karaca'nın kendisiyle görüşmek istediğini öne süren Peker, “Doncu sülünün arkadaşı korkmaz karaca, sen Maltepe'de sıradan bir evde otururken nasıl oldu 4-5 senede Çekmeköy’ün süper lüks villalarından birinin sahibi oldun?” diye sordu.

Karaca'nın, kendisiyle görüşmediğinin öne sürülmesinin ardından yeni paylaşım yapan Peker, ''Süslü sülümanın kankası Korkmaz Karaca, çevrendeki seni arayan dostlarına Ben Sedat Peker’le görüşmek için haber göndermedim deyip yeminler ediyormuşsun. Bu yüzden Konya’daki iş adamıyla yaptığın whatsapp yazışmalarının bir tanesini yayınlamak zorunda kaldım'' diyerek Karaca'nın kendisine ulaşmak için yaptığı görüşmeyi paylaştı.

'DAVA AÇACAĞINI SÖYLÜYORMUŞ'

Eski CHP lideri Deniz Baykal’a ilişkin de iddialarda bulunan Peker, ''Deniz baykal da bana dava açacağını söylüyormuş. Bence kendisini uyar. Belli bir yaşa gelmiş, daha büyük rezillikler yaşamadan kalan günlerini sessizce yaşasın. Size değil de kızın ailesine saygısızlık olur. Korkmaz Karaca, aynı senin gibi süslü sülümana destek olmasın diye uyardığım kişilerden biri, bana tamam diyip perde arkasından da doncu sülü için lobi çalışmaları yapıyor. Akşamleyin onu adadan yollayacağız (ileride de cezaevine girer). Telefonuyla görüştüğümüz diğer arkadaşın ismi patlamasın diye onlardan bahsetmeyeceğim. Ancak tüm Türkiye’nin tecrübe ettiği üzere, beni yalanlayanlardan hiç hoşlanmam. 40 yaşından genç kardeşlerim, akşam saatlerinde süslü sülümanın kasası olan açıklayacağım şahsın bilgilerini iyi takip ederseniz, inanın sbk holding’te yaşananların devede kulak kaldığını göreceksiniz. Muhalif gazetecilere mutlaka baskı uygulayın kardeşlerim'' açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Kaset olayından sonra istifa eden eski CHP lideri Deniz Baykal’a ilişkin de iddialarda bulunan Peker, “Baykal’ın Karaca’nın eline düştüğünü” ileri sürdü. Peker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Deniz Baykal’ın hastanedeki görüşmesini de Hasan Doğan üzerinden Korkmaz Karaca’nın koordine ettiğini iddia etti. Peker’in iddiaları sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Taraflar, açıklama yapmadığı için yayın ilkelerimiz gereği yer vermediğimiz Peker’in iddiaları sonrası, sosyal medyadan Baykal’a istifa çağrıları yapıldı.

Peker, daha önce Korkmaz Karaca'nın, Avusturya'da ABD'nin talebi üzerine gözaltına alınan ve kara para aklamakla suçlanan iş insan Sezgin Baran Korkmaz'ın tahsis ettiği aracı kullandığını iddia etmişti.

KRT Televizyonu yayınına katılan Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Korkmaz'la görüştüğünü söylemişti.

Öztürk, “Sezgin Baran Korkmaz’ın araç tahsis ettiği iddiasını doğruluyor. Ben onların araç kiraladığı şirketin, Sezgin Baran Korkmaz’a verdiği aracı aldım kullandım diyor. Ama ‘benzinini falan kendim koydum’ diyor. Yaklaşık 2-3 ay kullandığını, o süre içinde aracın arıza da yaptığını ve onu beklediğini söylüyor” demişti.

Not: Sedat Peker'in paylaşımları olduğu gibi aktarılmıştır. Yazım yanlışları kendisine aittir.