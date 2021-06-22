ÖZEL | Barcelona'da Messi'nin alternatifi Ronaldo

22 Haziran 2021 Salı, 09:09

İspanya, bu transfer haberi ile çalkalanıyor.

İspanyol AS gazetesi, eski Real Madridli, Juventus'un yıldızı Ronaldo'nun Barcelona ile anlaşabileceğini duyrdu. Ünlü gazetenin sağlam kaynaklara dayanarak verdiği haberde, "Cristiano Ronaldo, Barcelona'ya sadece bir adım uzakta" yorumu yapıldı.

Barcelona Başkanı Laporta'nın, Ronaldo için yardımcılarını İtalya ve Portekiz Milli Takım kampına yolladığı da belirtildi. Messi giderse, bu depremin etkisini Ronaldo ile kapatmak istiyor Barcelona kulübü.



