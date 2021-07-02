ÖZEL | TFF'de Milli Takımlar için Hamit Altıntop formülü

02 Temmuz 2021 Cuma, 09:19

Milli takıma yeni bir sistem geliyor. TFF'de Nihat Özdemir yönetimi, EURO2020'de sıfır çeken A Milli Futbol Takımı'nın başarısızlığını masaya yatırdı.

www.cumhuriyet.com.tr'nin aldığı habere göre hafta içinde yapılan yönetim kurulu toplantısında kamuoyunda büyük tepkiye neden olan 10 milyon dolar tutarındaki EURO2020 finalistliği primi ve takımdaki 'ağabey' eksikliği gündeme geldi.

Nihat Özdemir dahil yönetim kurulu teknik direktör Şenol Güneş'le devam kararı alırken, elemelerdeki başarılara prim verilip verilmeme konusunun önümüzdeki toplantılarda yeniden görüşülmesi kararlaştırıldı.

Eski milli futbolcu ve Bayern Münih, Real Madrid, Galatasaray, Schalke gibi deneyimleri olan TFF yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop'un, yeni dönemde Şenol Güneş'e ve futbolculara destek vermesi konusu da gündeme geldi. Altıntop'un Selim Soydan'a milli takım sorumluluğu konusunda destek sağlayacağı da sızan bilgiler arasında.