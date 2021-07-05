ÖZEL |İstanbul Finali'ni alanlar Cüneyt Çakır'ı da yedi!
ÖZEL | FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın Londra'ya davet edildiği halde yarı final maçları öncesi Türkiye'ye geri gönderilmesinin yankıları sürüyor.
FIFA Kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ve yardımcıları Bahattin Duran'la Tarık Ongun'un Avrupa Futbol Şampiyonası'na vedasının arkasında İspanyol ve İngiliz lobisinin olduğu öne sürüldü.
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın Londra'ya davet edildiği halde yarı final maçları öncesi Türkiye'ye geri gönderilmesinin yankıları sürerken, Türkiye'de danışmanlık da yapan UEFA hakem komitesinin başkanı ve etkili isimlerinden Roberto Rosetti'nin, önceye dayanan bir hesaplaşmaya girdiği, ayrıca İstanbul 2020 ve 2021 finallerine engel olan İngiliz ve Portekiz lobisinin Cüneyt Çakır'ın önünü kestiği belirtildi.
Turnuvada harika maçlar çıkaran Çakır'ın elenip, Hollandalı Kuipers'i hatalı yönetimlerine rağmen kadroda tutan komiteye tepkiler sürerken TFF'nin de lobi yapamamasının etkili olduğu iddia edildi. Önceki dönemlerde UEFA ve FIFA'da çeşitli görevler alan bir isim adının verilmemesi kaydı ile www.cumhuriyet.com.tr'ye şu açıklamayı yaptı: "Şampiyonlar Ligi finallerini İstanbul'un elinden kim aldıysa o grup Cüneyt Çakır'ı da yedi. Cüneyt Hoca kötü maç yönetse sesimiz çıkmaz, ama harika yönetimler göstermişti" dedi.
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