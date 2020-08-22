Özel okul dernekleri: Bu yıl kurumlarımız için fedakârlık yılı olmalı

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Özel Eğitim Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Özel Öğretim Kurumları Birliği (ÖZKURBİR) ve Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) başkanlarının yaptığı açıklamada, okul kuruculurına sunulan öneriler şöyle:

“Okullarımızın tam zamanlı uzaktan eğitime geçmesi durumunda:

- Daha önce verilemeyen yemek ve servis hizmetlerinin bedeli alınmamalı, alınmışsa iade ya da mahsup yoluna gidilmelidir.

- Yüz yüze eğitim hizmetinin kısmi ya da tam zamanlı verilememesi durumunda, sözleşmede yer alan ücret üzerinden birim ücretlerde, uzaktan öğretim süresi dikkate alınarak kurumca bir oran belirlenmeli ve bu miktar, veliye iade ya da mahsup yoluyla iletilmelidir.

- Bu konudaki hesaplamalar telafi dönemi bittikten sonra öğretim yılı sonunda yapılabilir.

- Kurumlar, yapacakları ya da yapacaklarını beyan edecekleri indirimleri dikkatle hesap etmeli, bu indirim oranlarını yanıltıcı bir reklam ya da haksız rekabet aracı olarak kullanmamalıdır. Derneklerimizin, bu konuyu ve verilen sözleri yakından takip edeceği bilinmelidir.

- Özel okullar olarak amacımız, öğrencilerimizin eğitimlerini aksatmadan sürdürmesi için gerekli koşulları ve hizmetleri harfiyen yerine getirmektir. Bu yıl, kurumlarımız ve kurucuları için fedakârlık yılı olarak kabul edilmelidir.”