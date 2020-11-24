Özel sektör çalışanları yeni yılda ne kadar zam alacak: İşte araştırma sonucu

24 Kasım 2020 Salı, 16:56

ŞİRKETLERİN ÇOĞUNUN ZAM HAZIRLIĞI VAR

Danışmanlık şirketleri tarafından Türkiye'de yapılan araştırmaya göre özel sektör çalışanları yeni yılda ortalama yüzde 17 zam alacak.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberi şöyle: Dünya genelinde 33 ülkede faaliyet gösteren Endeavor Derneği ile uluslararası danışmanlık şirketi Talentmelon'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği Girişimci Şirketlere Özel Ücret ve Yan Haklar Raporu yayımlandı. Türkiye'nin önde gelen 46 şirketi ile 3 binin üzerindeki çalışandan alınan veriler üzerinden yapılan araştırma girişimci şirketlerin çoğunun zam hazırlığı yaptığını ortaya koydu.

Raporun sonuçlarına göre, pandeminin yarattığı olumsuz etkilere rağmen şirketler 2021'de çalışanlarına yatırım yapmayı sürdürecek. Katılımcı şirketlerin yüzde 92'si 2021 için maaş artışı planlarken, zam yapacak şirketlerin de yüzde 86'sı maaşlarda enflasyonun üzerinde artış hedefliyor.

Araştırmaya katılan şirketlerin, önümüzdeki yıl çalışanlarına ortalama yüzde 17 oranında zam yapacakları da belirlendi. Şirketler, çalışanlarını işten çıkarma ya da maaşlarını düşürme seçeneğini ‘son çare' olarak düşünüyor. İşten çıkarmak zorunda kalan şirketlerin ise kritik olmayan pozisyonlardaki çalışanlarının işine son verdiği belirtildi.

EN YÜKSEK MAAŞ YAZILIMCILARA

Araştırma sonuçlarına göre yazılım geliştirme en fazla talebin olduğu ve en fazla maaş alan meslek olarak yine öne çıktı. Yazılım geliştirme ekiplerinin şirket içindeki diğer ekiplere göre ortalama yüzde 20 daha fazla maaş aldığı, giriş seviye yazılımcıların maaş ortalamalarının 3 bin 800 TL ile 6 bin 250 TL, 1-3 yıl deneyimli yazılımcıların maaşlarının ise 6 bin ile 8 bin lira arasında değiştiği belirlendi. Özellikle kıdemli iOS mobil yazılımcılarının 21 bin TL'ye kadar maaş aldığı tespiti yapıldı.