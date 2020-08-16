Özel sektörün yanı sıra kamuda çalışanlara da bin bir zorluk çıkarılıyor

16 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Büro hizmetleri işkolunda yetkili sendika olan Büro Memur-Sen, Adalet Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, bakanlıkta Devlet Memurları Yasası’na tabi olarak genel idari hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan koruma ve güvenlik görevlileri ile yaptıkları görüşmeye dikkat çekti.

Görüşmede koruma ve güvenlik görevlileri, fazla çalışma karşılığı hak ettikleri izinlerin eksik kullandırıldığını sendikaya iletti. Büro Memur-Sen, yasaya göre, kamu personeline her 8 saat fazla çalışma için bir gün izin verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sendika, bakanlıktan koruma ve güvenlik görevlilerine fazla çalışma karşılığı verilen izinlerin tam olarak kullandırılıp kullandırılmadığı konusunda bilgi verilmesini istedi.

GİYİM YARDIMI YOK

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda da bekçi kadrosunda olup da görevlendirme yoluyla şoför, santral memuru, kaloriferci gibi kadrolarda görev yapan kamu personeline giyim yardımı yapılmadı.

Büro Memur-Sen, mevzuat gereği giyim yardımı yapılması gerektiğine dikkat çekti, kamu görevlilerinin haklarının engellendiğine işaret edildi. Bekçi kadrosunda olup da görevlendirme yoluyla farklı kadrolarda görev yapan personele de giyecek yardımı yapılması istendi.