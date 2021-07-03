Resmi Gazete'de yayımlandı: MKE 'anonim' şirket oldu

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:40

Toplumun geniş çevreleri tarafından amacının, tüm özelleştirmelerde olduğu gibi anonim şirkete dönüştürmeyle özelleştirmenin önünü açma, Türk Ticaret Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu başta olmak üzere 17 kanundan muafiyet, kurumu Sayıştay denetiminden çıkarmak, Cumhurbaşkanlığı kararlarına geniş yetki vermek olduğu savunulan kanun önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun yapısını değiştirecek olan kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.



MKE AŞ, yurt içi ve dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma, bu şirketlere iştirak etme veya bu şirketleri işletme, gerektiğinde yurt içi ve dışında şube/temsilcilik açma, milli güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı Kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine sahip olacak. Yurt dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma ve bu şirketlere iştirak etme Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak genel kurul kararı ile gerçekleştirilecek.

MKE AŞ ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası MKE AŞ'ye ait olan iştirakler, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine tabi olmayacak. MKE AŞ'nin faaliyet alanı kapsamında ithal edeceği mal ve hizmetler, gümrük vergisinden muaf tutulacak.

Kanunun “Kuruluş” başlıklı 3’üncü maddesinde özetle şöyle denildi: