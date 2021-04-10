Özge Peker: "Kapımızı kırarak içeri girmek istediler"
Sedat Peker'in avukat eşi Özge Peker, dün yapılan operasyon üzerine açıklamalarda bulundu.
Sedat Peker'in avukat eşi Özge Peker, dün yapılan operasyon üzerine açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özge Peker, sabah saat 5’te polislerin evlerine geldiğini söyledi. Polislerin müdahalesine tepki gösteren Peker, "Evde bir kadın ve üç ufak çocuk olarak yaşadığımız bilindiği halde kapımızı kırarak içeri girmek istediler. Özel hareket polislerinin çocuklu evlere nasıl girileceği konusunda eğitilmeleri gerek” dedi.
Özge Peker’in açıklaması şöyle:
NE OLMUŞTU?
İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 16 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, 54 delici ve kesici alet, 2 çelik yelek, bin 270 fişek, 332 kartuş, 8 telsiz, uzun namlulu silah dürbünü, çok sayıda çek-senet ele geçirilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker ve adamlarının 2018-2019 yılları arasında başta Nitelikli yağma, Kasten yaralama, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Tehdit, Rüşvet gibi suçlar olmak üzere 24 farklı eyleme karıştığını tespit etmişti.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul videosu
- Buket Aydın'ın 'Erdoğan sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a 'Kahkaha' göndermesi
- Yürüyüşe çıkanlar vahşetle karşılaştı!
- Polise yapılan şaka gerçek oldu
- Skandal görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki yağdı
- Tehdit edilen kadından haykırış: Ölmek istemiyorum
- İmamoğlu'nun paylaştığı videoda referandum mesajı
- AKP’liler Beylikdüzü'ndeki kentsel dönüşüme ‘hayır’ dedi
- Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Bursa'da uzaktan eğitim kararı
- İçişleri'nden hafta sonu kısıtlaması açıklaması
- İşte 'Sedat Peker' operasyonunda ele geçirilenler
- 4 dakikada 104 amiralin birden onayı nasıl alınır?
- Yurtlara yeni düzenleme ve şartlar
- Bankaların çalışma saatleri değişti
- Zihni Çakır’ı sahaya kim sürdü?
- Sabah operasyon başlamıştı... Sedat Peker için Interpol
- Migros’tan Asılsız İddialara Cevap
- TRT sunucusunun zor anları