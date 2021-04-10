Özge Peker: "Kapımızı kırarak içeri girmek istediler"

10 Nisan 2021 Cumartesi, 14:17

Sedat Peker'in avukat eşi Özge Peker, dün yapılan operasyon üzerine açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özge Peker, sabah saat 5’te polislerin evlerine geldiğini söyledi. Polislerin müdahalesine tepki gösteren Peker, "Evde bir kadın ve üç ufak çocuk olarak yaşadığımız bilindiği halde kapımızı kırarak içeri girmek istediler. Özel hareket polislerinin çocuklu evlere nasıl girileceği konusunda eğitilmeleri gerek” dedi.

Özge Peker’in açıklaması şöyle:

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 16 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, 54 delici ve kesici alet, 2 çelik yelek, bin 270 fişek, 332 kartuş, 8 telsiz, uzun namlulu silah dürbünü, çok sayıda çek-senet ele geçirilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker ve adamlarının 2018-2019 yılları arasında başta Nitelikli yağma, Kasten yaralama, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Tehdit, Rüşvet gibi suçlar olmak üzere 24 farklı eyleme karıştığını tespit etmişti.