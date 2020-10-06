Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

06 Ekim 2020 Salı, 16:00

Muğla'da yaşayan Özgü Namal'ın nefes terapisti eşi Serdar Oral (53) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

2014 yılında oyunculuğu bırakarak Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşen Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral, bugün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi.

Çocuklarının bakıcısının fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Oral, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haberi alan Oral'ın eşi Özgü Namal da hastaneye geldi. Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu olan çift, Köyceğiz'de gözlerden uzak bir şekilde yaşam sürüyordu.

Oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Çiftin iki çocuğu vardı. pic.twitter.com/6bHILH1Epy — 2.Sayfaofficial (@MugeVeGulsen) October 6, 2020

Oyuncu Özgü Namal nefes terapisti Serdar Oral ile ilişkileri 2013 yılında başlamıştı. Çocukları Nefes Nisan 2015’te, Elem Su ise Aralık 2016’da dünyaya gelmiş ve çocuklarını doğa ile iç içe büyütmek isteyen çift Muğla Köyceğiz'de yaşamaya başlamıştı.

Özgü Namal ve çiftin çocukları Nefes (Fotoğraf: Instagram/ozgunamalofficial)







