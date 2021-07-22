Özgür Demirtaş hastanelik oldu
Sosyal medya hesabı üzerinden 'trakonya' balığına karşı uyarılarda bulunan Demirtaş, hastanelik oldu.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, hastanelik oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden 'trakonya' balığına karşı uyarılarda bulundu.
Demirtaş söz konusu paylaşımında, "Bu balık bizim denizlerimizde bulunan en zehirli balık türlerinden..." ifadelerini kullandı.
Alerjisi olanlarda ani solunum durmasına dahi yol açabileceğini ifade eden Demirtaş'ın paylaşımları şu şekilde:
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