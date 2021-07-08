Hilal Kaplan ve Özgür Demirtaş, Akbank üzerinden birbirine girdi

08 Temmuz 2021 Perşembe, 09:54

Hilal Kaplan, Akbank'ın yaşadığı sistemsel krizin sorumlularından biri olduğunu iddia ettiği ekonomist Özgür Demirtaş'a, "Milyonlarca insan yönetiminde olduğun Akbank tarafından mağdur edilmişken, utanmadan mağdur rolü yapma... Trol görmek istiyorsan beni hedef gösterdiğin takipçilerine bak. Trollerim olsaydı, saatlerdir TTde olmazdım; varsa bir trolbaşı alası sensin ekonomist görünümlü şovmen" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın da kendisi hakkında suçlamalarla dolu bu tweete yanıtı: "Sen bir de utanmadan profiline koyduğun Donald Trump'ın siz gazeteci misiniz Trol müsünüz diye sorduğu kişi değil misin?" şeklinde oldu.

İkili arasındaki tartışma sosyal medya üzerinden şu şekilde devam etti:

Hilal Kaplan: Trump “Devlet gazetecisi misin” demişti; senin gibi Amerikan uşağı olsam öyle demezdi.. Beyaz Saray’da Amerikan Başkanına sorduğum sorudan ancak gurur duyarım. Sen CVleri göndermeye devam et; belki görürler.

Özgür Demirtaş: Dünün FETÖcüsü gelmiş insanları Amerikancılık ile suçluyor... Halk bunları yemiyor artık benden söylemesi...