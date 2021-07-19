Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Atilla Yayla'ya: Siyasal İslam’a yanlayan bir liboşsunuz

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:48

Liberal Düşünce Topluluğu kurucusu Atilla Yayla, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ı hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Yayla, Özgür Demirtaş'ı isim vermeden hedef aldığı paylaşımında “Adam Akbank YK üyesi ve böylesine partizan. İlginç bir durum doğrusu. Banka buna nasıl müsaade ve tahammül ediyor anlamak zor” dedi.

"HİÇSİNİZ", "TÜRKİYE NOT ETTİ"

Özgür Demirtaş da bu paylaşımı üzerine Yayla'ya Twitter hesabından yanıt verdi.

Demirtaş, Yayla'ya seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"ULUSLAR-ARASI akademik yayınınız olmadığı için sizi tanımıyorum.

Anladığım kadarı ile ÇIKARINIZ için Siyasal İslam’a yanlayan bir LİBOŞsunuz.

Ben Özgürlükçü bir insan olduğum için: ‘O yüzden mi sizi Bakan’ın Üniversitesine aldılar’ demeyeceğim.

Benim hiçbir siyasi partiyle bağım yok (olsa 5 dkda kayıtları çıkarırlar). Ama sizin profiliniz siyasi parti RT’si kaynıyor. Önce insan kendine bakmalı.

Ben Türkiye’deki 10 pozisyonumun 3-5’ini bıraksam bana bir şey olmaz. Ama siz Edirne’nin Batısı, Van’ın doğusunda HİÇsiniz.

Bu arada bana yazdığınız:

Vergisini verdiğim, alnımın akıyla yaptığım işlerimden birine bir TEHDİTdir. Bunu da TÜM TÜRKİYE not etti.”

İşte Özgür Demirtaş'ın paylaşımları:

ATİLLA YAYLA 'KİMDİR'?

Atilla Yayla 12 Eylül 2010’daki Anayasa değişikliğinde 'Yetmez ama evet' sloganıyla canhıraş çalışmış isimlerden biri olarak tanınıyor

Geçmişte hem 'FETÖ'nün gazetesi Zaman'da hem de bugün AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ta yazmış olan Yayla, AKP ile FETÖ arasında "dershaneler savaşı" başladığında, Yeni Şafak'taki köşesinde dershanelerin kapatılmaması gerektiğini savunmuştu. Yayla, 2015'teki Yeni Şafak'taki veda yazısında "Bugün dönüp geriye baktığımda niçin hiç olmazsa 7 Şubat 2012 MİT operasyonunda uyanamadığıma hayıflanıyorum" demişti.

Atilla Yayla’nın kurucusu olduğu Liberal Düşünce Topluluğu ise başta Emrullah Uslu olmak üzere birçok 'FETÖ’cünün "karargah"ı gibi işlev görmüştü.