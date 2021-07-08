Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Bitcoin'in düşüş sebebini açıkladı

08 Temmuz 2021 Perşembe, 22:28

Kripto paralarda nisan ayı ortasında başlayan sert düşüş birçok yatırımcıyı büyük zarar ettirdi. Bitcoin’de zirveye göre kayıp yüzde 50’lere ulaşırken, Demirtaş Twitter hesabından Bitcoin'in neden düştüğüne dair çarpıcı bir açıklama geldi.

Bitcoin'in ucuz olmaması halinde "Grayscale" adlı bir fon ailesinin büyük zarar edeceğini söyleyen Demirtaş, düşüşün bu fon ailesinin zarar etmemesi için organize edildiğini söyledi.

Demirtaşın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Sevgili Arkadaşlar:

Sizi teknik bir konuda bilgilendirmek, kendi bildiklerimi size de aktarmak istiyorum. Bu konu normalde çok fazla dillendirilen bir konu değil. Yani başka bir yerde (bu seviyede) rastlamanız oldukça zor. Her zamanki gibi basitleştirerek anlatacağım. Bana bir çok kişi Finansal yatırım ürünlerinin fiyatının niye o anda olduğu yerde olduğunu sorar.

Bunlardan biri de bir Kripto Varlık olan Bitcoin. Elbette her Varlığın kendi dinamikleri var. Bitcoin'nin de öyle.

Bildiğiniz gibi Bitcoin fiyatında ciddi bir düşüş başgösterdi. Bunun ile ilgili genelde TEKNİK analiz içeren bir çok yorum zaten mevcut. Ancak bu düşüşün temel nedenleri çok daha önemli. Tabii bu temel nedenler tek değil. Ama bir tanesini bile anlamak için oldukça teknik bilgileri bilmek gerekiyor.

Şimdi size anlatacağımı anlatmak için size TRUST'ın ne demek olduğunu öğretmem gerekiyor ilk önce. Arkadaşlar Her hangi bir varlığın Borsada işlem görmesinin yollarından biri o varlığı elinde tutan bir TRUST'ın hisselerinin borsada işlem görmesidir

Trustlar aslında birer fondur. Bu fonlar ellerinde belirli bir miktarda o varlıktan barındırırlar... İnsanlar da borsa da o fonun hisse senetlerini alır satar, bunu yaparken aslında o fonun elinde tuttuğu varlığı alıp satıyorlardır.

Tabii Fonun hisse fiyatının, o fonun elinde tuttuğu varlığın fiyatı ile orantılı olması gerekir. Ama illa aynı olmasına gerek yoktur..Diyelim ki bir varlığın tanesinin fiyatı 100 Dolar olsun ve bir tane Trust hissesi başına o varlıktan 0.6 tane tutuyor olsun.

O zaman aslında bir hissenin değeri 100x0.6 = 60 Dolar olmalıdır. Biz buna NET ASSET VALUE (NAV) deriz. Ama işte hisse illa 60 dolar olmaz.

Bazen 60'ın üstünde bazen altında olabilir. Bunun bir kaç sebebi vardır. Örneğin o varlığı kendin alıp satmak çok zor ise yatırımcılar daha kolayından fonun borsadan hissesin alırlar bu da hisse fiyatının NAV'den yüksek olmasına yol açar. Bazen de hisse fiyatı NAV'den düşük olabilir. Eğer fon bizim ETF dediğimiz tipte bir fon ise o zaman piyasada bu farkı kapatmaya yarayan arbitrajcılar olur.

Yani fon eğer ETF tipindeki bir fon ise ARBİTRAJCILAR Fonun fiyatı fonun tuttuğu varlıktan fazla ise Fonun hissesini satar, Varlığı alır. Aradaki farkı kapatır. Fonun fiyatı fonun tuttuğu varlıktan düşük ise de tam tersini yapar. Tamam yani ETF lerde Fonun hisse fiyatı ile NAV arasında pek bir fark olmaz.

Ama eğer fon ETF değil de bizim CLOSED END FUND dediğimiz tipte bir fon ise işte o zaman orada ARBİTRAJCILAR yani Fonun hisse fiyatı ile hisse başına düşen varlık fiyatı (yani NAV) arasındaki farkı yok edenler yoktur. O yüzden de fark olur

Şimdi hazır mısınız bu ön bilgiden sonra Bitcoin fiyatındaki hareketi yorumlacağım anlar başlıyor.

Arkadaşlar Bitcoini elinde tutan bir TRUST bir CLOSED END FON var. Bu fon çok ama çok büyük. Fon ailesinin adı GRAYSCALE.

Şimdi gelin ilk önce Grayscale'ın ana sayfasına gidelim. Gördüğünüz gibi bu fon ailesi Bitcoin ve diğer bazı Kripto varlıkları kendiniz almak yerine borsadan GRAYSCALE hisselerini alarak kolayca sahip olmanızı sağladığını söylüyor.

Yani Cüzdan, Kripto Borsası, Güvenlik riski olmadan. Tabii yatırımcılar bu vaadler için geçtiğimiz yıllarda bu fona ciddi talep gösterdi. Peki ne oldu? EVET doğru tahmin ettiniz talep çok olduğu için fonun hisse senetleri, hisse başına düşen bitcoinin değerinden (yani NAV) çok daha fazla oldu.

Biz buna pozitif prim diyoruz. Tabii yukarıda anlattığım gibi hisse fiyatı ile hisse başına düşen bitcoin varlığı arasındaki bu farkı giderecek Arbitraj mekanızması da olmadığı için bu fark uzunca süre orada kaldı.

Peki şimdi yavaş yavaş önemli kısma geliyoruz.

Şimdi aynı web sitesi üzerinde ürünler butonuna tıklayıp Bu Fon ailesindeki Bitcoin Trustı seçmek lazım:

Gördüğünüz gibi bu fonda şu anda 22 Milyar dolar üzerinde yatırım var.

Şimdi Biraz aşağıya doğru inerseniz, Bu fon hakkında detaylı bilgiye ulaşacaksınız: Gördüğünüz gibi şu anda bir tane bu fonun hissesi (ki Borsadaki kodu GBTC dir) 0.000940385 tane Bitcoin tutuyor. Yani siz bir tane GBTC hissesi satın alırsanız karşılığında 0.000940385 tane