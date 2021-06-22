Özgür Demirtaş'tan, Emrah'a tepki: Hakkımı size helal etmem
Kripto paraya merak salan ünlüler arasına giren Emrah, kendi Coin'ini çıkarmaya karar verdi. Bunun üzerine Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Bitcoin'de hatırı sayılır derecede yatırımı olduğu bilinen şarkıcı Emrah, bu kez kendi Coin'ini çıkarma kararı aldı. Gerekli prosedürleri yerine getirmek adına hazırlıklara başlayan Emrah’a, ekonomist Özgür Demirtaş’tan yanıt geldi.
'HAKKIMI SİZE HELAL ETMEM'
Sosyal medya hesabından, ‘’Arkadaşlar şarkıcı türkücüler adına koin çıkarılacağı haberleri okuyorum. Böyle şeylere asla ve asla yatırım yapmayın. Hakkımı size helal etmem. Paranızı kaybedersiniz. İnsanın bu kişilerin altı boş olan böyle şeyleri çıkaracağına inanası bile gelmiyor. Ama işte'’ açıklamasında bulunan Demirtaş, Emrah’a tepki gösterdi.
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