Dünyadaki en büyük endeks sağlayıcıdan 'kripto para' adımı

17 Haziran 2021 Perşembe, 17:30

Andreessen Horowitz bu haftanın başında girişim sermayesi şirketi tarafından düzenlenen Clubhouse etkinliğinde konuşan MSCI'nin CEO'su Henry Fernandez şirketin uzmanlarla görüştüğünü ve kripto endeks kurmayı planladığını açıkladı.

Fernandez hangi endeksin hangi varlıklara odaklanacağı ya da bu endekslerin ne zaman kurulacağına dair detay vermezken MSCI da Reuters'ın konuya ilişkin sorularına yanıt vermedi.

HALA ÇOK AZ

Bank of New York Mellon Corp, Mastercard, Visa ve Goldman Sachs gibi şirketler kripto para birimlerini destekleyen küçük adımlar atmış olsalar da kripto para birimlerinin gündelik kullanımı hala çok az.

DİJİTAL VARLIKLARIN PERFORMANSLARINI İZLİYOR

S&P, Dow Jones endeksleri Mayıs'ta yeni kripto para birimi endeksleri kurarak bitcoin ve ethereumun ABD borsalarında işlem görmesinin önünü açmıştı. Yeni kurulan S&P Bitcoin endeksi, S&P Ethereum endeksi ve S&P Kripto Mega Cap endeksi bu endekslerle ilişkili dijital varlıkların performanslarını izliyor.