Özgür Özel açıkladı: Adli yıl açılış törenine katılabilmesi için Kılıçdaroğlu'ndan test istendi

01 Eylül 2020 Salı, 16:07

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında adli yıl açılış törenine katılabilmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs testi istendiğini söyledi. Partiye gönderilen notu basın mensupları ile paylaşan Özer, vatandaşların test yaptıramadığını ancak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan 3 binin üzerindeki personele günaşırı test yapıldığını savundu.



Özer, "Ana muhalefet partisinin genel başkanına testini yaptır yolla diyorlar. Böyle bir hadsizilik var mı? Bu bir terbiyesizlik. Buradan uyarıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi ile onu yöneten küstah akıl bir daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin davetli olduğu herhangi bir yere böyle bir hadsizlik yapmasın. Ya bu davetiyeyi yollamayın ya da bu rezilliği yapmayın" şeklinde konuştu.



Özer, Kılıçdaroğlu'na yönelik "tebiyesizlik" diyerek yorumladığı bu hareketin yok hükmünde olduğunu sözlerine ekledi.