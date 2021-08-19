Özgür Özel açıkladı: CHP'nin acı günü

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Mersin Toroslar İlçe Başkanı Burhanettin Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2021 Perşembe, 18:50
Özgür Özel açıkladı: CHP'nin acı günü
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CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından  yaptığı açıklamada, CHP Mersin Toroslar İlçe Başkanı Burhanettin Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini söyledi.

"ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Özel, ''Toroslar İlçe Başkanımız Burhanettin Erdoğan’ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, Toroslar'a ve partimize başsağlığı diliyorum'' ifadelerini kullandı.


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