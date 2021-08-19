Özgür Özel açıkladı: CHP'nin acı günü

19 Ağustos 2021 Perşembe, 18:50

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Mersin Toroslar İlçe Başkanı Burhanettin Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini söyledi.

"ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Özel, ''Toroslar İlçe Başkanımız Burhanettin Erdoğan’ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, Toroslar'a ve partimize başsağlığı diliyorum'' ifadelerini kullandı.