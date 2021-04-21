Özgür Özel: Erdoğan'a özel ders aldırdık

21 Nisan 2021 Çarşamba, 17:25

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de bugün basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

ŞÜPHEMİZİ VE HAKLILIĞIMIZI DOĞRULAMIŞTIR

Bugün Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısını yaptı. 7 Ocak günü ‘damat nerede, para nerede, 128 milyar dolar nerede’ dedik. Paranın ne kadar büyük bir para olduğunu anlatmaya çalıştık. Nasıl satılıp eritildiğini, yok edildiğini söyledik. Çok basit bir soru sorduk. ‘128 milyar dolar nerede?’ Bugün bir grup toplantısının neredeyse bir saatini ‘128 milyar nerede’ sorusunun cevabına ayırdığına göre bundan önce açıklama yapanların hepsinin kifayetsizliğini kendi seçmenine itiraf etmekten başka bir şey değildir. İş başa düştü. Bugün çıkmış, bu paranın olmadığını kabul ediyor.

BAKIYORUZ GÖRÜNMÜYOR

Hiçbir soruya cevap vermeyen bir saatlik laf salatasını hep beraber dinledik. ‘Tabloya bakın nerede olduğunu görürsün’ diyor. Bakıyoruz görünmüyor. 128 milyar dolar nerede? Bakıyorum görmüyorum. Sattığınız 128 milyar dolar bu tabloda yok. Bu tabloya bakınca eksi 60 milyarlık rezerv görünüyor. Türkiye’nin eksi rezervde olan tek ülke olduğunu göstermekte.

ÖZEL DERS 128 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

Türkiye’de özel ders alınıyor veriliyor, para ödeniyor. Erdoğan, bir tez iddia koydu. ‘Faiz, sonuç değil sebeptir’ dedi. Damada ‘faizi suni düşür’ dedi. Dolar fırladı. Alıcı talep edince dolar fırlıyor onun için hazinedeki rezerve sarıldı ve dolar sattı. Bunu yaparsanız senin elinde rezervin biter. Bakan, ‘biz geldik satışı durdurduk’, ‘geçmişte yapılan yanlıştı’ diyor. ‘Satacak dolar yok ki.’ Nasıl satsın? İlk krizde rezervlerimizin yokluğu, bizi ekonomik buhrana sokabilir. Bunun için tedbir almak gerekir. Canikli’nin ‘bu satışın nedeni negatif faiz’ demesi gerçek. Bunu Erdoğan’ın öğrenmesi mucize. ‘Alanım ekonomi’ diyen Recep Tayyip Erdoğan’a biz özel ders aldırdık. 128 milyar dolarımıza mâl oldu ve şimdi bizi olası krize son derece savunmasız bıraktı.

ANLAŞILMASI GÜÇ SADAKAT

Çamlıyayla’daki Nutuk rezaleti… Esas soruşturulması gereken bu buraya nasıl geldi? AK Parti’ye sadakat, MHP’ye memnuniyet ile bu görevde duruyor. Devlet Bahçeli’den niye konuşmaz? MHP’den niye hiç ses yok. Milli Eğitim Müdürü’nün başka durumu mu vardır? Ayar veren Milli Eğitim Müdürü’ne bu ülkenin değerlerine sahip çıkmak açısından bir cümle kuramayacak mı? Anlaşılması güç bir sadakat içindeler.

ENGİN ALTAY AÇIKLAMASI

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’a soruşturma açılmasına ilişkin gelen soruya, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamını izlediyse yazıklar olsun. Kasımpaşalıları toplayalım, raconu kessin. Engin Altay, ‘Menderes de bu tarikatlara yüz verdi, sonunu benzetmesin’ diyor. Bırakın darbe çığırtkanlığını, tavrı en net, Menderes’in asılmasının tarihi hata olduğunu defalarca söylemiş birisinin o ifadelerine, Fahrettin Altun makas. ‘Aradaki dört saniyeyi birleştirelim.’ Tövbeler olsun. Fahrettin Altun yapar bunu. Cumhurbaşkanı açsın izlesin. Bir de Altun’un montajını izlesin. Aramıyorsa Engin Altay’ı inançtan bahsetmesinin anlamı yoktur” yanıtı verdi.