Özgür Özel'den 'aşı' açıklaması: Resmen yalvarıyoruz, aşı olun

29 Ağustos 2021 Pazar, 09:24

Burhaniye Ören Kültür ve Sanat Festivali’nin açılış törenine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale katıldı.

Törende, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve Balıkesir Milletvekili; "İki tane genel başkanımız bu memleketi millet ittifakıyla attıkları demokrasi adımının inşallah milletin desteğiyle iktidarla şahlandıracaktır" dedi.

“RESMEN YALVARIYORUZ AŞI OLUN”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şunları söyledi:

"Sağlıklı olmak gerek, demiştim. Bunun için sözümüze değer veren herkese rica etmiyoruz, akıl vermiyoruz, tavsiye etmiyoruz, resmen yalvarıyoruz. Sözümüze kıymet veriyorsanız bu salgından kurtuluşun aşı olduğunu bilin. Bu safsatalara sakın kulak asmayın. Aşı imkanı olan herkes ay değil, gün değil saat geçirmeden aşısını olsun. Vurulduğu aşıdan sonra verilen randevuya gün değil, dakika geçirmeden herkes gitsin. Onun dışındaki bütün kurallara da hep beraber riayet edelim. Geçen sene ağustos ayının ilk 25 gününde 472 kişi hayatını kaybetmişti. Bu sene 3 bin 880 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenler irdelendiğinde tamamına yakını aşısız. Bu şu demek, eğer aşıya kavuşmuş olmasaydık, bu sene ağustos ayında 30 bin kişi ölmüş olabilirdi. Bu mesenin şakası yok.”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ise “Güzel günler çok yakında. Çok değil bundan 5-6 sene sonra tarihçiler, siyaset bilimcileri Millet İttifakının Cumhuriyet tarihinin önemli, en etkili, en pozitif siyasi oluşumu olarak hatırlayacaklar” dedi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ise şunları söyledi:

“31. Burhaniye Ören Kültür ve Sanat Festivaline hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ülkemiz gerek ekonomik gerekse salgının olumsuz etkileriyle son bir buçuk yıldır zor bir dönem geçirmekteyiz. Bunu hepimiz hissetmekteyiz. Bu sıkıntılı günlerde sizlere bir nebze de olsa bir nefes aldırmayı düşündüğümüz için geçen yıl ertelediğimiz kitap fuarımız ve kültür ve sanat festivalimizi bu yıl gündeme getirdik."