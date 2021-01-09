Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya "kışlada siyaset" tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Bir İçişleri Bakanı yalanlarıyla partimizi, öğrencileri ve gazetecileri hedef göstererek askere istikamet çizemez" dedi.

cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2021 Cumartesi, 20:50
Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya
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Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'yi ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef gösterdiğini ifade eden Özgür Özel tepki gösterdi.

"Kışlaya siyaset girmez. Bu dil, başlı başına sorunludur, sorunların en büyüğüdür" diyen Özel, "Uzman erbaşlarımızın mezuniyet töreninde, bir İçişleri Bakanı siyaset yapamaz" uyarısında bulundu.

Soylu'nun kışlaya siyaset soktuğunu belirten Özel, "Bir İçişleri Bakanı yalanlarıyla partimizi, öğrencileri ve gazetecileri hedef göstererek askere istikamet çizemez. Kışlaya siyaset girmez. Bu dil, başlı başına sorunludur, sorunların en büyüğüdür" dedi.


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