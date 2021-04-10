Özgür Özel'den 'Yeliz' lakaplı Çamlı'ya laiklik yanıtı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, laiklik ilkesini hedef alan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'ya yanıt verdi.
'Yeliz' ismiyle açtığı sahte hesap sonrası siyasette 'Yeliz' lakabıyla bilinen AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Twitter'dan "Laiklik İhdası" notuyla bir paylaşım yaptı. Çamlı, 10 Nisan 1928 günü Anayasa'dan çıkarılan "Devletin dini, İslam dinidir" maddesini hatırlatarak "Laiklik anlayışı yönetici aklın inisiyatifine terk edilemez. Hiçbir ön kabul olmaksızın masaya yatırılması, gözden geçirilmesi gereken, mühim anayasal bir madde ve problemdir" açıklamasını yaptı.
ÖZGÜR ÖZEL YANIT VERDİ
AKP'li Çamlı'nın sözlerine yanıt, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Özel, "Laiklik ilkesinin Anayasaya girişine öncülük eden 1928 tarihli Anayasa değişikliğinin yıldönümünde; bir milletvekilinin laikliği tartışmaya açma cüretini kınıyor, laiklik ilkesine, Cumhuriyet devrimlerine ve çağdaşlaşma ülküsüne bağlı kalacağımızın altını çiziyoruz" ifadelerini kullandı.
Laiklik ilkesinin Anayasaya girişine öncülük eden 1928 tarihli Anayasa değişikliğinin yıldönümünde; bir milletvekilinin laikliği tartışmaya açma cüretini kınıyor, laiklik ilkesine, Cumhuriyet devrimlerine ve çağdaşlaşma ülküsüne bağlı kalacağımızın altını çiziyoruz.— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 10, 2021
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