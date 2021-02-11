Ozon tabakasından güzel haber: İyileşme süreci devam ediyor
Bilim insanları dünya atmosferinde, ozon tabakasına zarar veren CFC seviyesinin azalmaya başladığını açıkladı.
Gezegenimizi Güneş'ten gelen zararlı ışınlardan koruyan ozon tabakasının iyileşme süreci geçen dönemde tehlikeli bir şekilde duraklama noktasına gelmişti. 2018 yılında yayımlanan atmosferik ölçümlere göre, Doğu Çin'de yasa dışı bir şekilde kloroflorokarbon (CFC) kimyasalı salınımı olduğu ortaya çıktı. Çevresel Araştırma Ajansı, kimyasalın bölgedeki firmalar tarafından üretilen ev yalıtımında kullanılan poliüretan yalıtım köpüğü sebebiyle artış gösterdiğini gözlemledi. Ardından Montreal Protokolü çerçevesinde zararlı kimyasalın üretimi durduruldu. Bilim insanları CFC kimyasalının azaltılması ile birlikte ozon tabakasının artık iyileşmeye başladığını açıkladı.
ATMOSFERİN EN BÜYÜK DÜŞMANI: KLOROFLOROKARBON
Araştırmayı yürüten Dr. Western, "Atmosferdeki zararlı madde seviyesinin 2019 yılında düşmeye başladığını gözlemledik. İyileşme hızının bu yüzyılın sonuna kadar 1980 yılındaki seviyeye gelmesi gerekiyor" dedi.
CFC yani kloroflorokarbon gazları olarak bilinen madde buz makinesi gibi soğutucularda kullanıldığı gibi ayrıca deodorant gibi püskürtme bazlı kutularda da kullanılıyor. Ozon tabakasına zarar verdiği 1980 yılına kadar bilinmeyen kimyasalın salınımı, 1987 yılında imzalanan çokuluslu Montreal Protokolü çerçevesinde yasaklandı.
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