Pakdemirli, gıdadaki şikâyet patlamasını Covid’e bağladı

15 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

Emir’in önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Covid-19 salgını sebebiyle tüketicilerin gıda güvenilirliği konusunda hassasiyetinin arttığını” söyledi.

‘BAKANLIK CİDDİYE ALMALI’

Pakdemirli’nin yanıtını değerlendiren CHP’li Emir, hem tarımdaki yanlış politikalar hem de ekonomideki kötü gidişat nedeniyle yurttaşların sağlıklı, güvenilir ve ucuz gıdaya erişiminin büyük sorun haline geldiğini ve fahiş fiyat artışlarıyla birlikte mutfaktaki yangının daha da büyüdüğünü belirtti. Emir, ALO 174 Gıda Hattı’na gelen şikâyet sayılarının son 5 yılda ikiye katlanmışken, yetersiz olan gıda kontrol görevlisi sayısının ancak yüzde 40 oranında artırılabilmiş olmasının kabul edilir bir durum olmadığını kaydederek “Rakamlarla personel yetersizliği net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bakan, şikâyetlerdeki artışı Covid-19 salgınına bağlayarak, denetim eksikliğini gizleyemez. Gıda denetimi bir halk sağlığı meselesidir ve bakanlık bu işi ciddiye almalıdır” tepkisini gösterdi.