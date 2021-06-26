Pakistan Başbakanı Han'ın tecavüz açıklaması infial yarattı
Pakistan’da tecavüze uğrayan kadınları “az kıyafet giymekle suçlayan” Başbakan İmran Han ülkeyi ayağa kaldırdı.
Daha önce de cinsiyetçi söylemleri nedeniyle tepki çeken Han, Axios gazetesine verdiği demeçte, “Eğer bir kadın az kıyafet giyiyorsa, eğer robot değilse, erkeği etkiler” dedi. Han, “kadınların ne giydiği, cinsel şiddeti tetikler mi” sorusu üzerine, “Hangi toplumda yaşadığınıza bağlı. Bir toplumda, insanlar böyle bir şey görmediyse onları etkileyecektir” yanıtını verdi.
Han, aksi bir düşüncenin “kültürel emperyalizm” olacağını ileri sürdü. Eski kriketçi Başbakan’ın söyledikleri kadın hakları savunucuları başta olmak üzere toplumun birçok kesiminin tepkisini çekti. Pakistan İnsan Hakları Komisyonu da dahil olmak üzere birçok kadın hakları örgütü, yayımlanan bildiride Han’in özür dilemesini talep etti. Bildiride, “Bu, kadınların ‘akıllı’ kurbanlar, erkeklerin ise ‘çaresiz’ saldırganlar olduğu yönündeki yaygın kamuoyunu algısını güçlendiriyor” denildi.
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