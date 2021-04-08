Pakistan Başbakanı Han'ın tecavüz açıklaması infial yarattı
Pakistan Başbakanı Han, dünya genelinde artan tecavüz vakalarından kadınları sorumlu tuttu. Kadınların giyim tarzlarını eleştiren Han'ın açıklamaları ülkede infiale sebep oldu. Başbakan'ın eski eşi İngiliz yapımcı Jemima Goldsmith de bu açıklamalara tepki gösterenlerden biri.
Kadınların kıyafetlerini 'tahrik edici' olarak yorumlayan Pakistan Başbakanı İmran Han, 'erkeklerin baştan çıkarılmasını' önlemek için kadınların örtünüp vücut hatlarını gizlemesi gerektiğini söyledi. Han, tecavüz vakalarında tecavüz eden erkeğin değil, peçe giymeyen kadınların 'sorumlu' olduğunu ifade etti.
Yaptığı açıklamada Han, "Peçeler, erkekleri ayartmaktan kaçınmak içindir. Herkes, nefsine hakim olma konusunda irade gösteremiyor” dedi.
'SUÇ, TECAVÜZCÜYE OLANAK SAĞLAYAN SİSTEMİNİZDE'
Han'ın bu açıklamalası ülke genelinde tepkilere neden oldu. Çevrim içi bir bildiri yayınlayan yüzlerce Pakistanlı, Başbakan'ın düşüncelerini 'yanlış, duyarsız ve tehlikeli' olarak nitelendirdi.
Sputnik TR'de yer alan habere göre, yayınlanan bildiride, "Suç, Han gibiler tarafından yapılan açıklamalarla tecavüzün teşvik edildiği, tecavüzcüye gerekli imkanların sağlandığı sistemdedir" denildi.
Pakistan İnsan Hakları Komisyonu ise Han’ın yorumu karşısında ‘dehşete düştüklerini’ açıkladı. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan'ın açıklamaları tecavüzün nerede, neden ve nasıl gerçekleştiği hakkında hayret verici cehaletini göstermesinin yanında, suçu da mağdurlara yüklemektedir" ifadeleri kullanıldı.
'TECAVÜZÜN SORUMLUSU ERKEKTİR'
Başbakan'ın eski eşi İngiliz yapımcı Jemima Goldsmith de Twitter'da, Han'ın fotoğrafını ve peçeli bir kadının görüntüsünü kullanarak, Kuran'dan konuyla alakalı bir ayet paylaştı. Yaptığı paylaşımda Goldsmith, "Sorumlu olan erkektir" ifadesini kullandı.
Pakistan Başbakanı İmran Han İngiliz eşi Jemima Goldsmith
Başka bir paylaşımda Goldsmith, "Yıllar önce Suudi Arabistan'daydım. Peçe giyen yaşlı bir kadın, dışarı çıktığında genç erkekler tarafından takip edildiği ve taciz edildiği gerçeğinden yakınıyordu. Tacizden kurtulmanın tek yolu kadının yüzünü kapatması mıydı? Sorun kadınların nasıl giyindiği değil!" dedi.
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